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16:05, 26 июня 2025Интернет и СМИ

В Европе испугались связанного с ядерным оружием призыва Соловьева к Путину

Express назвала пугающими слова ведущего Соловьева о ядерном ударе по Польше
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Британская газета Express назвала пугающими слова российского телеведущего Владимира Соловьева о гипотетическом ядерном ударе по Польше. Материал доступен на сайте издания.

В статье утверждается, что российские телеведущие (никакие другие телеведущие, кроме Соловьева, в материале не упоминаются) призвали президента России Владимира Путина рассмотреть возможность ядерного удара по стране НАТО, чтобы таким образом решить мировые проблемы.

«В ходе своей пугающей тирады воинственно настроенный телеведущий Владимир Соловьев с гневом заявил, что России нужно под контролем Кремля поместить ядерное оружие в Иран и даже напасть с ядерным оружием на Польшу — члена НАТО», — говорится в материале. Европейское издание также назвало телеведущего рупором Путина.

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Владимир Соловьев высказался о гипотетическом применении Россией ядерного оружия в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Ведущий предположил, что Москва могла бы разместить свое ядерное оружие в Иране, заключив с государством договор об этом. При этом Соловьев добавил, что в этом случае России следовало бы нанести удары тактическим ядерным оружием.

«Тихо-спокойно — мосты через Днепр, тихо-спокойно — точки входа оружия (...). На всякий случай еще в Польшу уронить. Притом сказать им честно: "Ребята, если вы сейчас закрываете программу поставки оружия на Украине, ничего ронять не будем. Не прекращаете — до свидания"», — сказал он.

До этого издание Daily Mail выразило опасения, что Великобритания может остаться без электричества. В статье утверждается, что президент России Владимир Путин якобы может оставить европейскую страну без света.

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