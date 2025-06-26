В истории ставшего доставщиком бойца СВО увидели несостыковки

Рыбарь: Ставший доставщиком боец СВО Громов отказался от предложенных вакансий

Боец специальной военной операции (СВО) Тимур Громов, который пришел на Первый канал и рассказал в передаче, что стал доставщиком еды из-за отсутствия вакансий и помощи со стороны властей Воронежской области, не совсем прав. Несостыковки в его истории увидел военный блогер «Рыбарь» и привел их в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что ветерану спецоперации направляли предложения с вакансиями из регионального центра занятости. Мужчина сам отказался от них из-за несоответствия в зарплатных ожиданиях.

Кроме того, как утверждает источник, на военнослужащего выходили представители фонда «Защитники Отечества». «Сам Громов совершенно не отрицал обратную связь со стороны органов власти и общественных организаций, но в программе момент решили не освещать», — отметил военблогер.

По его мнению, вывод о том, что ветеранам боевых действий на Украине сложно найти работу на «гражданке», Громов сделал, побеседовав с частным лицом. Под его давлением мужчина убрал из резюме упоминание об участии в СВО.

Авторы передачи на Первом канале осветили историю Громова избирательно, утаив ряд фактов, с целью «сделать ее погорячее», резюмировал «Рыбарь».

Ранее сообщалось, что боец СВО остался без денег в приближенной к боевым действиям зоне из-за банка, заблокировавшего его карту.