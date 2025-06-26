Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:31, 26 июня 2025Россия

В истории ставшего доставщиком бойца СВО увидели несостыковки

Рыбарь: Ставший доставщиком боец СВО Громов отказался от предложенных вакансий
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Боец специальной военной операции (СВО) Тимур Громов, который пришел на Первый канал и рассказал в передаче, что стал доставщиком еды из-за отсутствия вакансий и помощи со стороны властей Воронежской области, не совсем прав. Несостыковки в его истории увидел военный блогер «Рыбарь» и привел их в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что ветерану спецоперации направляли предложения с вакансиями из регионального центра занятости. Мужчина сам отказался от них из-за несоответствия в зарплатных ожиданиях.

Материалы по теме:
Мародеров обвинили в убийстве начальника военной полиции под Курском. Как они проникают в приграничье и что о них известно?
Мародеров обвинили в убийстве начальника военной полиции под Курском.Как они проникают в приграничье и что о них известно?
23 июня 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Кроме того, как утверждает источник, на военнослужащего выходили представители фонда «Защитники Отечества». «Сам Громов совершенно не отрицал обратную связь со стороны органов власти и общественных организаций, но в программе момент решили не освещать», — отметил военблогер.

По его мнению, вывод о том, что ветеранам боевых действий на Украине сложно найти работу на «гражданке», Громов сделал, побеседовав с частным лицом. Под его давлением мужчина убрал из резюме упоминание об участии в СВО.

Авторы передачи на Первом канале осветили историю Громова избирательно, утаив ряд фактов, с целью «сделать ее погорячее», резюмировал «Рыбарь».

Ранее сообщалось, что боец СВО остался без денег в приближенной к боевым действиям зоне из-за банка, заблокировавшего его карту.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль назвал условие уничтожения верховного лидера Ирана

    Российский суд наказал четырех минометчиков-террористов за атаку на мирное село

    Медведев заявил о корнях из Курской области и пообещал пресечь попытки прорыва ВСУ

    Российский военнослужащий вернулся с СВО и заживо сгорел в своем доме

    Канье Уэст заплатил своей жене за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет

    Мать четверых детей впервые прыгнула с парашютом с инструктором и не выжила

    Молодым россиянам захотели помочь снимать жилье

    Армения захотела окончательно выйти из ОДКБ

    Начались сертификационные испытания самолета МС-21 с российскими системами

    Россиянин использовал телефон в качестве приманки для изнасилования мальчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости