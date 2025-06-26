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18:07, 26 июня 2025Мир

В МИД России оценили итоги саммита НАТО

Захарова: Саммит НАТО закрепил возвращение альянса к антироссийской сущности
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Саммит НАТО закрепил возвращение альянса к изначальной антироссийской сущности. Так итоги прошедшей встречи оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«От России, как подчеркнуто в итоговой декларации, надо защитить миллиард граждан стран НАТО. Видимо, это тот самый "золотой миллиард", превосходство которого так рьяно пытается мнимо сохранить коллективный Запад», — заявила дипломат.

Захарова обратила внимание, что США удалось «выдавить из союзников» «добровольное» согласие поднять военные расходы с двух до пяти процентов от ВВП при том, что уже сейчас совокупный военный бюджет стран НАТО превышает расходы всего остального мира.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявили о необходимости оказывать еще больше давления на Кремль, «в том числе через дальнейшие санкции». Во время саммита НАТО в Гааге обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, затронули тему Украины.

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