В МИД России заявили о неотвратимом наказании причастных к атаке на журналистов из Китая

Захарова: Причастных к атаке БПЛА на журналистов из Китая под Курском накажут

Причастные к атаке на китайских журналистов телеканала «Феникс» в Курской области будут установлены и привлечены к ответственности. О неизбежности наказания заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте министерства.

«26 июня в поселке Коренево съемочная группа китайского телеканала, снимавшая репортаж о восстановлении мирной жизни в регионе, подверглась целенаправленной атаке БПЛА боевиков киевского режима», — указано в сообщении. В итоге шеф-корреспондент московского бюро телеканала Лу Юйгуан, который работал в РФ порядка 20 лет, был ранен в голову.

Захарова пообещала, что виновные в посягательстве на жизнь представителей СМИ «будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание».