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23:16, 26 июня 2025Россия

В МИД России заявили о неотвратимом наказании причастных к атаке на журналистов из Китая

Захарова: Причастных к атаке БПЛА на журналистов из Китая под Курском накажут
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Причастные к атаке на китайских журналистов телеканала «Феникс» в Курской области будут установлены и привлечены к ответственности. О неизбежности наказания заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте министерства.

«26 июня в поселке Коренево съемочная группа китайского телеканала, снимавшая репортаж о восстановлении мирной жизни в регионе, подверглась целенаправленной атаке БПЛА боевиков киевского режима», — указано в сообщении. В итоге шеф-корреспондент московского бюро телеканала Лу Юйгуан, который работал в РФ порядка 20 лет, был ранен в голову.

Захарова пообещала, что виновные в посягательстве на жизнь представителей СМИ «будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание».

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