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21:43, 26 июня 2025Мир

Захарова прокомментировала атаку дронов на китайских журналистов

Захарова назвала террористическим нападением удар по журналистам из КНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Удар украинского дрона по журналистам телеканала Phoenix из КНР, в результате которого один из них получил ранения, является террористическим нападением. Атаку прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что в момент удара журналист был одет в бронежилет с надписью «PRESS».

«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — написала Захарова, назвав произошедшее террористическим нападением.

Официальный представитель МИД призвала ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ отреагировать на атаку журналистов.

Ранее сообщалось, что журналист телеканала Phoenix из КНР получил ранение при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины в Курской области. Уточнялось, что иностранный представитель прессы пострадал, готовя репортаж о мирных жителях. Журналиста госпитализировали.

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