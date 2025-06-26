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10:46, 26 июня 2025Экономика

В России заявили о конкурентоспособности отечественных газа и нефти

Цивилев: Российские энергоресурсы конкурентоспособны и востребованы в мире
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Российские энергоресурсы конкурентоспособны и востребованы на мировых рынках. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, его цитирует ТАСС.

Выступая на открытии Пятого совещания министров энергетики государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Нинбо, глава Минэнерго заявил, что Россия расширила географию поставок нефти и газа и обрела новые партнерские связи вопреки беспрецедентному геополитическому давлению.

Также Цивилев напомнил о необходимости привести энергетику в качественно новое состояние, которое будет сбалансировано между гарантированным обеспечением страны продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса и эффективной реализацией экспортного потенциала, а также энергетической безопасностью и достижением национальных целей в области климатической политики.

Ранее Цивилев назвал несправедливым метод перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Европе. На сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) «Россия в контексте международной энергетической справедливости: роль и глобальные вызовы» он отметил, что ряд стран становятся заложниками навязанной декарбонизации. Например, недавно отключения электроэнергии произошли в Испании и Португалии, а те, кто серьезно увлекся солнечной и ветряной энергией, тогда стали заложниками ситуации.

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