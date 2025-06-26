В России заявили о множестве гниющих под Курском солдат ВСУ и выгоде от этого Киеву

Волонтер Живов: Киеву выгодно не забирать тела гниющих в Курской области бойцов

Киеву выгодно не забирать тела гниющих в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в Telegram военный волонтер Алексей Живов.

По его словам, в российском приграничье остается большое число тел украинских солдат — немного большее, чем количество переданных Киеву тел. Командованию ВСУ выгодно, чтобы останки бойцов не вернулись домой, утверждает активист.

По возвращении на родину родственникам каждого из украинских солдат пришлось бы платить деньги, поясняет Живов. Поэтому судьба солдат, участвовавших в операции в курском приграничье, никого не интересует, добавил он. «Нет [тел] — нет выплат», — резюмировал волонтер.

Ранее были опубликованы снимки гниющих в Курской области солдат ВСУ — о них говорит Живой в своем посте. На снимках видно частично разложившиеся и сгнившие останки. Об их принадлежности к ВСУ можно судить по униформе. При отсутствии документов и воинских жетонов установить их личности можно только с помощью ДНК-теста.