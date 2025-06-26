В российском регионе решили выдавать «гробовые» выплаты не только членам семьи бойцов СВО

В Башкирии выплату за смерть бойца СВО смогут получить воспитавшие его люди

В Башкирии решили выдавать «гробовые» выплаты не только членам семьи бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. О расширении перечня получателей денег за смерть военнослужащего сообщили в пресс-службе Госсобрания республики, пишет ТАСС.

Речь идет о сумме 2 миллиона рублей. По данным агентства, власти российского региона решили распространить эти выплаты также на людей, воспитавших бойца не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев объяснил принятую инициативу тем, что внутрисемейные отношения не всегда закрепляются юридически, а при назначении выплат это влечет за собой определенные трудности.

«Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства. А ведь это не просто деньги — это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь мы законодательно исправили эту ситуацию», — отметил Толкачев.

С подобными ситуациями сталкиваются жители разных регионов России. Так, в Екатеринбурге чиновники отказали в выплатах растившей бойца СВО вместо матери глухонемой двоюродной бабушке. А в Удмуртии мать военнослужащего лишили выплат из-за одной записи в его контракте — в графе «близкие родственники» он указал другого человека, бабушку, которая 17 лет занималась его воспитанием, в то время как родная мать бросила его.