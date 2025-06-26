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19:29, 26 июня 2025Мир

В США захотели потратить миллиарды на новейшее оружие против России и Китая

Пентагон планирует потратить 25 млрд долларов на создание ПРО «Золотой купол»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: LaShawn Sykes / U.S. Navy / Reuters

Пентагон планирует потратить 25 миллиардов долларов на создание новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в 2026 году, которая расценивается Россией и Китаем как угроза и дестабилизирующий фактор. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель оборонного ведомства, трансляция проходит на YouTube-канале Пентагона.

«План бюджета президент [США Дональда] Трампа на 2026 финансовый год включает в себя 25 миллиардов на создание ПРО "Золотой купол"», — отметили в ведомстве.

Кроме того, глава Белого дома запросил у Конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета, что на 13 процентов больше, чем выделенные средства на 2025 год.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США сократили траты на поддержку Киева на 2026 год. В частности, речь идет о фонде поддержки коалиции и инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине.

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