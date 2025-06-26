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13:58, 26 июня 2025Россия

Взрослые и ребенок пострадали при атаке ВСУ на столицу региона России

Богомаз: Двое взрослых и ребенок пострадали при атаке дронов ВСУ на Брянск
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск пострадали трое мирных жителей — двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадавших доставили в больницы, где им оказывается необходимая медпомощь. Подробности об их состоянии Богомаз не привел, однако заверил, что необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.

Губернатор также подчеркнул, что на местах работают оперативные и экстренные службы. Информация о повреждениях в региональной столице уточняется.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над субъектами страны в ночь на 26 июня 50 беспилотников ВСУ. Шесть из них сбиты средствами противовоздушной обороны в Брянской области. Как позже сообщал Богомаз, пострадавших и разрушений на тот момент не было.

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