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01:00, 26 июня 2025Ценности

Жена Роберта Паттинсона снялась в блестящем топе на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sukiwaterhouse

Английская актриса и певица Сьюки Уотерхаус поделилась с подписчиками серией фото в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,4 миллиона подписчиков.

33-летняя жена актера Роберта Паттинсона снялась в блестящем топе на голое тело и ярко-красных спортивных шортах оверсайз-кроя. Она сфотографировалась на балконе у лестницы в босоножках на каблуке. При этом волосы знаменитость распустила, завершив образ солнцезащитными очками.

Ранее Уотерхаус в откровенном образе снялась для австралийского журнала Love Want.

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