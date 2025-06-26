Звезда «Стиляг» дал совет желающим найти свою любовь

Актер Антон Шагин посоветовал не искать любовь на сайте знакомств

Российский актер театра и кино, звезда фильма «Стиляги» Антон Шагин дал совет желающим найти свою любовь молодым людям. Его цитирует Пятый канал.

Артист рассказал, что женат на своей однокурснице, и добавил, что не стоит проводить много времени на сайтах для знакомств. «Мы растим двух замечательных детей. Поэтому присматривайтесь не на сайтах знакомств, а к тем людям, которые рядом с вами. Будьте здоровы», — заявил Шагин.

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