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00:05, 27 июня 2025Россия

27 июня: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)

Фото: Greysen Johnson / Unsplash

27 июня рыболовы по всему миру отмечают праздник, связанный с этим промыслом. Православные верующие в этот день вспоминают святых Дивеевского монастыря. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на последнюю пятницу июня, какие приметы связаны с этим днем и кто из известных людей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

Всемирный день рыболовства

Праздник установила Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства, которая прошла в июле 1984 года. Цели праздника: повысить престиж рыболовства и призвать людей к бережному потреблению водных ресурсов. Сейчас рыба и морепродукты — неотъемлемая часть рациона и важный источник дохода, главным образом для жителей развивающихся стран.

В честь праздника в разных странах проходят соревнования по рыбной ловле, мероприятия на природе и экологические акции. Кроме того, в России есть отдельный День рыбака: его отмечают во второе воскресенье июля.

Фото: Wes Walker / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 27 июня

  • День микро-, малых и средних предприятий;
  • День национального единства в Таджикистане;
  • День памяти жертв коммунистического режима в Чехии;
  • День национального гимна Канады.

Какой церковный праздник 27 июня

Собор Дивеевских святых

В этот день почитают святых монахинь и священнослужителей женского Серафимо-Дивеевского монастыря. Обитель в селе Дивеево была основана во второй половине XVIII века. Сейчас православные почитают это место как четвертый земной удел Богородицы после Иверии (современная Грузия), Святой Горы Афон и Киево-Печерской лавры.

В список Дивеевских святых входят 17 мучеников, преподобных, блаженных и исповедниц. В том числе в соборе Дивеевских святых почитают преподобного Серафима Саровского, благодаря которому монастырь стал одним из главных мест паломничества.

Дивеево

Дивеево. Фото: Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

День памяти пророка Елисея

Пророк Елисей жил в IX веке до нашей эры в поселении Авелмаум близ реки Иордан. По легенде, к служению его призвал пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета, который живым вознесся на небо. Елисей стал свидетелем того, как Илия взошел на огненную колесницу, после чего подобрал плащ учителя, с которым получил его дар и силу.

Елисей пророчествовал следующие 65 лет, смело обличая идолопоклонничество и лицемерие властей. Ему приписывают многочисленные чудеса: по преданию, Елисей очистил непригодную для питья воду из Иерихонского источника, избавил вдову от голодной смерти тем, что масло в ее сосуде чудесным образом умножалось.

В народе праздник в честь святого Елисея называли Елисеевым днем или Елисей Гречкосей, так как в это время продолжали сажать позднюю гречиху.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 июня

  • День памяти преподобного Елисея Сумского;
  • День памяти святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;
  • День памяти благоверного князя Мстислава Храброго;
  • Обретение мощей священномученика Владимира (Богоявленского).

Приметы на 27 июня

Фото: Jared Evans / Unsplash

  • Лягушки и жабы выползли на сушу — к дождю;
  • Много комаров — к хорошему урожаю ягод, а мошкары — к грибам;
  • Рыба резвится в реке или утки затихли — будет гроза;
  • Чайки сели на воду — к хорошей погоде.

Кто родился 27 июня

Алсу (42 года)

Певица Алсу выступает на сцене с 15 лет, первые синглы «Иногда» и «Зимний сон» сразу же принесли артистке широкую известность. В 2000 году Алсу представила Россию на конкурсе «Евровидение» и заняла второе место.

В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В браке певица родила троих детей. В 2024 году стало известно, что Алсу подала на развод.

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Тоби Магуайр (50 лет)

Широкому зрителю он известен по роли Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми. Позже Магуайр установил мировой рекорд Гиннесса как один из артистов с самой продолжительной карьерой в Marvel. Кроме того, Тоби Магуайр снимался в фильмах «Великий Гэтсби», «Плезантвиль», «Фаворит» и «Правила виноделов».

Кто еще родился 27 июня

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