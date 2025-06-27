60-летняя Моника Беллуччи похвасталась фигурой в купальнике на обложке журнала

Актриса Моника Беллуччи похвасталась фигурой в купальнике на снимке Marie Claire

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи похвасталась фигурой в откровенном виде на обложке французской версии журнала Marie Claire. Соответствующий снимок публикует издание на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в черном купальнике и белой рубашке, которую она расстегнула и приспустила с плеч. Беллуччи позировала с макияжем с акцентом на темно-розовую помаду и легкими локонами. Ее внешний вид дополнили круглые золотые серьги, кольца и часы люксового бренда Cartier.

Поклонники оценили моложавую внешность звезды в комментариях под постом. «С каждым годом она становится только лучше», «Какая красивая женщина», «Ты потрясающая», «Шикарная фигура», «Как всегда великолепна», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи в откровенном наряде вышла в свет с возлюбленным, американским режиссером и сценаристом Тимом Бертоном.

