Адриана Лима снялась в откровенном купальнике для Vogue

Супермодель Адриана Лима снялась в откровенном купальнике для китайского Vogue

Бразильская супермодель Адриана Лима стала участницей откровенной съемки для китайской версии журнала Vogue. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица снялась в укороченном плаще и ярко-оранжевом бикини, который состоял из бандо и плавок с высокой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что верх и низ изделия соединены декоративной вставкой в виде цепи.

В то же время знаменитость попозировала на фоне открытого холодильника и продемонстрировала фигуру в черном слитном купальнике. Ее внешний вид дополнили халат и вьетнамки люксового бренда Chanel.

В марте сообщалось, что Адриана Лима показала лицо без макияжа.