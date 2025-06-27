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04:00, 27 июня 2025Ценности

Адриана Лима снялась в откровенном купальнике для Vogue

Супермодель Адриана Лима снялась в откровенном купальнике для китайского Vogue
Мария Винар

Фото: @adrianalima

Бразильская супермодель Адриана Лима стала участницей откровенной съемки для китайской версии журнала Vogue. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица снялась в укороченном плаще и ярко-оранжевом бикини, который состоял из бандо и плавок с высокой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что верх и низ изделия соединены декоративной вставкой в виде цепи.

В то же время знаменитость попозировала на фоне открытого холодильника и продемонстрировала фигуру в черном слитном купальнике. Ее внешний вид дополнили халат и вьетнамки люксового бренда Chanel.

В марте сообщалось, что Адриана Лима показала лицо без макияжа.

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