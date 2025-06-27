Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:23, 27 июня 2025Ценности

Беременная Регина Тодоренко в бикини станцевала на яхте

Беременная телеведущая Регина Тодоренко в бикини станцевала на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @reginatodorenko

Беременная телеведущая и блогерша Регина Тодоренко в бикини станцевала на яхте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость была запечатлена на камеру в цветном раздельном купальнике, состоящем из топа и плавок на низкой посадке. При этом она продемонстрировала фигуру с округлившимся животом. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками и укладкой с распущенными волосами.

Материалы по теме:
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018

Ранее в июне беременная Регина Тодоренко снялась в купальнике. Знаменитость разместила снимок, на котором предстала, лежа на диване, в черном раздельном купальнике. В то же время она отказалась от макияжа, демонстрируя естественный внешний вид.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это чувствительно для Трампа». Украина потеряла важнейшее месторождение лития. Как это укрепит позиции России на переговорах?

    Геймерам в Steam дали важное предостережение

    «Прокляните их, прокляните!» Пашинян обвинил священников в попытке госпереворота. Чем угрожает Армении политический кризис?

    МИД России заявил протест послу Германии

    Умерла звезда культового фильма Дэвида Линча Ребека Дель Рио

    Сочинские леопарды приготовились к жизни на воле

    Раскрыто содержимое снятых школьником кадров в оккупации под Суджей

    Стало известно о положении ВС России в Часовом Яре

    Российские спортсменки сыграли в «Камень, ножницы, бумагу» на чемпионате по борьбе

    48-летняя Шакира в купальнике прыгнула в бассейн

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости