Беременная Регина Тодоренко в бикини станцевала на яхте

Беременная телеведущая Регина Тодоренко в бикини станцевала на яхте

Беременная телеведущая и блогерша Регина Тодоренко в бикини станцевала на яхте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость была запечатлена на камеру в цветном раздельном купальнике, состоящем из топа и плавок на низкой посадке. При этом она продемонстрировала фигуру с округлившимся животом. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками и укладкой с распущенными волосами.

Ранее в июне беременная Регина Тодоренко снялась в купальнике. Знаменитость разместила снимок, на котором предстала, лежа на диване, в черном раздельном купальнике. В то же время она отказалась от макияжа, демонстрируя естественный внешний вид.