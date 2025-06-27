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14:56, 27 июня 2025Из жизни

Бурому медведю поставили коронку на зуб

В США медведю по кличке Тундра поставили титановую коронку на зуб
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: AP

В зоопарке США провели уникальную стоматологическую операцию бурому медведю. Об этом сообщает AP.

Шестилетний медведь по кличке Тундра весом 360 килограммов живет в зоопарке города Дулут, штат Миннесота. Он повредил клык, и стоматологи решили установить хищнику титановую коронку. Это самая большая в мире зубная коронка для животных. Операция под общим наркозом длилась около часа и прошла без осложнений. Во время процедуры в помещении дежурил вооруженный сотрудник — на случай, если 2,5-метровый медведь проснется. Сейчас хищник чувствует себя хорошо и вернулся к обычной жизни.

«Теперь в его улыбке появился металлический блеск», — отметила представитель зоопарка Кэролайн Рутли. Медведю раньше уже лечили корневой канал на этом зубе, но после повторного повреждения было решено установить прочную титановую коронку.

Тундра и его брат Бэнкс живут в зоопарке с трех месяцев после того, как осиротели.

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