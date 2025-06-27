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23:23, 27 июня 2025Россия

В Госдуме назвали заявление Киева об ударах по России «методами фашистов»

Депутат ГД Ивлев назвал заявление Умерова об ударах по России методами фашистов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Ивлев

Леонид Ивлев . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить дальнобойные удары беспилотниками по России можно назвать переходом к «фашистским методам». Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.

«Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам», — ответил он на слова Умерова.

Как уточнил Ивлев, дальнобойные беспилотники и ракеты НАТО нужны Киеву для ударов по мирным российским городам и селам.

Ранее Умеров заявил, что Украина увеличит число ударов дальнобойными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России.

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