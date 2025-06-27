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15:02, 27 июня 2025Бывший СССР

В Киеве пообещали увеличить число дальнобойных ударов по России

Глава МО Умеров: Украина увеличит число дальнобойных ударов БПЛА по России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Рюмин / POOL / РИА Новости

Украина увеличит число ударов дальнобойными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) республики Рустем Умеров, передает РБК-Украина в Telegram-канале.

«Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация (заключение контрактов на поставку — прим. «Ленты.ру») новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — рассказал он.

По словам министра, в прошлом году Киев разработал план проведения дальнобойных операций и законтрактовал несколько десятков тысяч дальнобойных беспилотников.

Ранее Умеров заявил, что ВСУ получат более четырех миллионов дронов в 2025 году. Кроме того, он сообщил, что украинские войска начнут использовать дроны-перехватчики.

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