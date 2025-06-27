В Киеве пообещали увеличить число дальнобойных ударов по России

Глава МО Умеров: Украина увеличит число дальнобойных ударов БПЛА по России

Украина увеличит число ударов дальнобойными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) республики Рустем Умеров, передает РБК-Украина в Telegram-канале.

«Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация (заключение контрактов на поставку — прим. «Ленты.ру») новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — рассказал он.

По словам министра, в прошлом году Киев разработал план проведения дальнобойных операций и законтрактовал несколько десятков тысяч дальнобойных беспилотников.

Ранее Умеров заявил, что ВСУ получат более четырех миллионов дронов в 2025 году. Кроме того, он сообщил, что украинские войска начнут использовать дроны-перехватчики.