На Украине назвали число дронов для поставки ВСУ

Умеров: Более четырех миллионов дронов будет поставлено ВСУ

Более четырех миллионов дронов будет поставлено Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает министр обороны страны Рустем Умеров, передает издание «Страна.ua».

«Более 4 миллионов дронов будет поставлено ВСУ в этом году», — высказался он.

Отмечается, что Украина начнет использование дронов-перехватчиков. По словам Умерова, одно из новых устройств для борьбы с «Геранями-2» показало высокую эффективность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл возможности Киева по производству дронов. По его словам, страна может производить 8 миллионов дронов, но ей не хватает денег.

Стало известно, что Дания — первая страна, которая согласилась производить дроны совместно с Киевом. Отмечается, что производство военной техники будет вестись за пределами Украины.