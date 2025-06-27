Дом Брэда Питта ограбили

NBC: В Лос-Анджелесе ограбили дом Брэда Питта

В Лос-Анджелесе ограбили дом американского актера Брэда Питта. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По версии полиции, к преступлению причастны три человека. Они проникли в дом звезды «Бойцовского клуба» через окно и вынесли различные ценные предметы. При этом источники не раскрыли информацию о примерной стоимости украденных вещей.

По данным телеканала, это не первое подобное происшествие за последние месяцы в Лос-Анджелесе, в котором потерпевшими выступают знаменитости. Так, зимой злоумышленники ограбили дома актрисы Николь Кидман и нападающего клуба Главной футбольной лиги США (MLS) «Лос-Анджелес» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.

Ранее Питт рассказал, как посещал собрания анонимных алкоголиков после развода с актрисой Анджелиной Джоли. Актер заявил, что его вдохновила открытость людей, которые посещали собрания вместе с ним. Он добавил, что почувствовал себя свободным, показав свои «уродливые стороны».