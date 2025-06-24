Брэд Питт рассказал о посещении собраний анонимных алкоголиков

Брэд Питт заявил, что ощутил свободу благодаря собраниям анонимных алкоголиков

Американский актер Брэд Питт рассказал, как посещал собрания анонимных алкоголиков после развода с актрисой Анджелиной Джоли. Об этом пишет портал Page Six.

Питт заявил, что его вдохновила открытость людей, которые посещали собрания вместе с ним. Он добавил, что почувствовал себя свободным, показав свои «уродливые стороны».

«Это невероятно — мужчины делятся своим опытом, слабостями, ошибками, желаниями, болью, но при этом там много юмора», — сообщил артист.

Актер отметил, что решение посещать собрания далось ему нелегко, но его состояние требовало решительных мер. «Это было трудное время. Мне понадобилась перезагрузка», — пояснил он.

Питт впервые сообщил о своем участии в собраниях анонимных алкоголиков в 2019 году. Известно, что он посещал встречи на протяжении полутора лет после расставания с Джоли в 2016-м. Согласно судебным документам, брак распался из-за алкогольной зависимости актера. Экс-супруга Питта заявила, что однажды он ударил сына, находясь на борту самолета в состоянии опьянения. Пара смогла договориться об условиях развода лишь в декабре 2024 года, после восьми лет судебных разбирательств.