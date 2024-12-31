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09:46, 31 декабря 2024Мир

Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод

People: актеры Питт и Джоли договорились об условиях развода после 8 лет суда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных разбирательств смогли заключить договор об условиях развода. Об этом пишет журнал The People.

«Она и дети оставили все имущество, которое они делили с Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на обретении мира и спокойствия для своей семьи», — цитирует издание адвоката Джоли.

По словам юриста, «Анджелина измотана, но рада, что эта часть позади». При этом представитель Питта отказался комментировать сообщения о разводе.

Ранее дочь Джоли и Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца.

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