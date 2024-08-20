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13:29, 20 августа 2024Культура

Дочь Джоли и Питта официально отказалась от фамилии отца

TMZ: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отказалась от фамилии отца
Шайло Нувель Джоли

Шайло Нувель Джоли. Фото: Andrea Staccioli / Insidefoto / imago-images.de / Globallookpress.com

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца. Об этом пишет TMZ.

Согласно документам, дочь актеров официально получила разрешение суда убрать «Питт» из своего полного имени (ранее оно было Шайло Нувель Джоли-Питт — прим. «Ленты ру») и сохранить только фамилию Джоли.

Ранее сообщалось, что девушка начала процедуру по смене документов в день своего 18-летия. До этого дочь актеров призвала родителей помириться. Шайло заявила матери и отцу, что им «нужно разобраться в своих отношениях и повзрослеть».

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      Варвара Кошечкина
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