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10:03, 31 мая 2024Культура

Дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца

TMZ: дочь актеров Джоли и Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца

Фото: JC Olivera / Getty Images

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца. Об этом сообщает TMZ.

Девушка начала процедуру по смене документов в день своего 18-летия. Она планирует стать Шайло Джоли. Питт пока не отреагировал на решение дочери, уточнил источник.

Ранее дочь актеров призвала родителей помириться по случаю ее 18-летия. Шайло заявила матери и отцу, что им «нужно разобраться в своих отношениях и повзрослеть». Собеседник одного из СМИ отметил, что девочка устала от конфликтов родителей.

Джоли подала на развод с мужем в 2016 году, процесс был официально завершен в 2019-м. Сейчас экс-супруги делят имущество.

Ранее Питт перестал настаивать на совместной опеке над детьми вместе с бывшей женой. Актриса сможет получить полную опеку над шестью детьми пары, а Питт — право видеться с ними. Известно, что Шайло близка с отцом и недавно переехала к нему жить.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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