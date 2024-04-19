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15:24, 19 апреля 2024Культура

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли призвала родителей помириться

Дочь актеров Джоли и Питта Шайло призвала родителей помириться к ее 18-летию
Шайло Джоли-Питт

Шайло Джоли-Питт. Фото: Paolo Pizzi / Globallookpress.com

Дочь голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли призвала родителей помириться по случаю ее 18-летия. Об этом сообщает издание Life&Style со ссылкой на инсайдера.

Биологическая дочь разведенных актеров Шайло заявила родителям, что им «нужно разобраться в своих отношениях и повзрослеть». Собеседник издания отметил, что девочка устала от конфликтов матери и отца. «Она умоляет их сделать это ради нее», — сообщил он.

Джоли подала на развод с мужем в 2016 году, процесс был официально завершен в 2019-м. Сейчас экс-супруги делят имущество.

Ранее Питт перестал настаивать на совместной опеке над детьми вместе с бывшей женой. Актриса сможет получить полную опеку над шестью детьми пары, а Питт — право видеться с ними. Известно, что Шайло близка с отцом и недавно переехала к нему жить.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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