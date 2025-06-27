Суд наказал двух фигурантов дела о домогательствах к девушкам в Москве

Два фигуранта дела о домогательствах в центре Москвы получили 15 суток

В Москве суд наказал двух фигурантов уголовного дела о домогательствах к девушкам в центре столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По информации суда, россияне Максим Орешков и Денис Чанышев признаны виновными в мелком хулиганстве, им назначено по 15 суток административного ареста.

Во вторник, 24 июня, сразу несколько девушек сообщили о домогательствах в центре Москвы. Инциденты произошли в Китай-городе, Покровке и на Чистых прудах. Позднее выяснилось, что волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).

В отношении тренера возбудили уголовное дело по подозрению в склонении к изнасилованиям.