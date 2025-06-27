Элитное подразделение разведки ВСУ перешло в контратаку в Сумской области

ТАСС: Элитный отряд ГУР «Химера» контратакует в Сумской области, неся потери

Элитное подразделение Главного разведывательного управления Украины (ГУР) «Химера», ранее участвовавшее в боевых действиях на территории Курской области, теперь пытается контратаковать в Сумской области. Об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах.

«Сегодня "химеровцы" пытаются остановить продвижение группировки войск "Север" в районе Андреевки, где уже несут потери. Доподлинно известно об уничтожении трех боевиков», — уточнил собеседник агентства.

Отряд принимал участие в боях в Суджанском районе российского региона в начале 2025 года, но впоследствии командование приняло решение экстренно вывести военнослужащих с территории РФ, когда поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало очевидным.

«В 2024 году [подразделение "Химера"] принимало участие в боевых действиях в Харьковской области после того, как северяне разгромили 57-ю механизированную бригаду и 125-ю львовскую бригаду территориальной обороны», — отметили в российских силовых структурах.

Ранее о переброске подразделения ГУР «Химера» в Сумскую область сообщил военный блогер Борис Рожин. «Оно фактически является "пожарной командой" командования ВСУ», — отметил он.