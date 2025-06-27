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13:26, 27 июня 2025Мир

Генконсульство России в Кракове прекратило работу

Генконсульство России в Кракове прекратило работу по требованию Польши
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетДиверсии в России

Фото: Zygmunt Put / Wikimedia

Генконсульство России в Кракове прекратило свою работу по требованию Польши спустя 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь в республике продолжает работу только одно генконсульство России - в Гданьске, а также консульский отдел посольства в Варшаве.

Отмечается, что решение о закрытии д представительства было принято в связи с якобы наличием доказательств совершения российскими спецслужбами «диверсионного акта в отношении торгового центра».

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что польские власти, обвиняющие Москву в причастности к диверсиям в Польше, не предъявляют никаких доказательств. Он напомнил, что Польша обвиняет Россию в якобы подрывной деятельности в республике.

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