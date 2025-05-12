Посол в Польше ответил на вопрос о доказательствах причастности России к диверсиям

Посол Андреев: Польша не предъявляет доказательств причастности РФ к диверсиям

Польские власти, обвиняющие Россию в причастности к диверсиям в Польше, не предъявляют никаких доказательств. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в интервью телеканалу «Россия-24».

«[Власти Польши] объясняют [закрытие консульства РФ в Кракове] тем, что якобы Россия ведет подрывную деятельность в Польше, что якобы наши специальные службы организовали поджог торгового центра в Варшаве в мае прошлого года», — сказал он.

По словам Андреевна, теперь у Варшавы якобы есть неопровержимые доказательства, которые, однако, не предъявляют Москве.

Ранее советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня. Он отметил, что об этом сообщило министерство иностранных дел Польши.