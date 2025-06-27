Глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что участникам операции «Поток» (или «Труба»), благодаря которой был освобожден город Суджа Курской области, отказали в выплатах и наградах.
Российские военнослужащие в ходе боевых действий за населенный пункт 8 марта 2025 года организовали операцию по скрытому заходу на занимаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу.
Общественница отметила, что эта операция была одним из страшных, но важных моментов освобождения региона России. Военные шли внутри газовой трубы 15 750 метров и еще шесть дней жили в ней, ожидая наступления. «В день X они были у противника в тылу», — уточнила спикер. По ее словам, «страшно представить, что творилось в этой трубе, но парни дошли, выполнили приказ».
У участников «Трубы» выявили рак легких
Кашеварова сообщила, что у всех участников операции «Труба» выявлено поражение легких. По ее словам, в больницах Курска бойцам ставили диагноз «острый бронхит средней степени тяжести», у части пациентов этот «псевдобронхит» перешел в рак легких, в тромбоэмболию.
«Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб. (...) Они все обречены и получили серьезное поражение легких», — рассказала активистка.
Участникам «Трубы» отказали в выплатах и наградах
Кашеварова обратила внимание, что заболевание у этих российских бойцов «либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелая», поэтому выплаты им не положены.
«Но выплаты не положены и по гибели, так как скончались они тоже не от боевой травмы, а от рака легких или ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии), ну, или как изначально ставили в больнице — от острого бронхита», — пояснила общественница.
Также она указала, что ни один участник операции не получил награду. Речь идет о военных 11-й, 106-й бригад, ОДШБр «Ветераны», «Восток», спецназа «Ахмат», 30-го полка.
100 тысяч рублей компенсации за рак легких и никаких наград. (...) Кинули как собакам 100 тысяч рублей
По ее словам, Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) России «считает, что недостойны ребята». Спикер призвала пересмотреть приоритеты.
«Кто противник награждения и выплат для бойцов "Потока" в Генштабе, может, готовы показать личный пример и провести хотя бы пару дней в газовой трубе?» — высказалась она.
В России раскрыли подробности победоносной тактики ВС РФ при освобождении Суджи
Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ бежали из курской Суджи без боя, ведь ВС России удалось внести в ряды противника панику и обратить его в бегство.
По словам военблогера, это была «очень серьезная информационная операция», которая завершилась освобождением города без штурма.
Он указал на большую важность информационной составляющей любой операции. Удар может быть слабым, но паника в рядах противника может значительно усилить эффективность, уточнил спикер.
«Обратить в бегство, что, собственно говоря, в Судже и было. Противник оттуда побежал без боя, потому что мы его, мягко скажем, обманули. То же самое будет и дальше, и везде оно так работает», — выразил уверенность Подоляка.