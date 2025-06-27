«100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

Кашеварова: Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах

Глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что участникам операции «Поток» (или «Труба»), благодаря которой был освобожден город Суджа Курской области, отказали в выплатах и наградах.

Российские военнослужащие в ходе боевых действий за населенный пункт 8 марта 2025 года организовали операцию по скрытому заходу на занимаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу.

Общественница отметила, что эта операция была одним из страшных, но важных моментов освобождения региона России. Военные шли внутри газовой трубы 15 750 метров и еще шесть дней жили в ней, ожидая наступления. «В день X они были у противника в тылу», — уточнила спикер. По ее словам, «страшно представить, что творилось в этой трубе, но парни дошли, выполнили приказ».

Вид на освобожденный город Суджу Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У участников «Трубы» выявили рак легких

Кашеварова сообщила, что у всех участников операции «Труба» выявлено поражение легких. По ее словам, в больницах Курска бойцам ставили диагноз «острый бронхит средней степени тяжести», у части пациентов этот «псевдобронхит» перешел в рак легких, в тромбоэмболию.

«Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб. (...) Они все обречены и получили серьезное поражение легких», — рассказала активистка.

Участникам «Трубы» отказали в выплатах и наградах

Кашеварова обратила внимание, что заболевание у этих российских бойцов «либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелая», поэтому выплаты им не положены.

«Но выплаты не положены и по гибели, так как скончались они тоже не от боевой травмы, а от рака легких или ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии), ну, или как изначально ставили в больнице — от острого бронхита», — пояснила общественница.

Также она указала, что ни один участник операции не получил награду. Речь идет о военных 11-й, 106-й бригад, ОДШБр «Ветераны», «Восток», спецназа «Ахмат», 30-го полка.

100 тысяч рублей компенсации за рак легких и никаких наград. (...) Кинули как собакам 100 тысяч рублей Анастасия Кашеварова глава АНО «Женский фронт»

По ее словам, Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) России «считает, что недостойны ребята». Спикер призвала пересмотреть приоритеты.

«Кто противник награждения и выплат для бойцов "Потока" в Генштабе, может, готовы показать личный пример и провести хотя бы пару дней в газовой трубе?» — высказалась она.

Операция ВС России по освобождению Суджи с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

В России раскрыли подробности победоносной тактики ВС РФ при освобождении Суджи

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ бежали из курской Суджи без боя, ведь ВС России удалось внести в ряды противника панику и обратить его в бегство.

По словам военблогера, это была «очень серьезная информационная операция», которая завершилась освобождением города без штурма.

Он указал на большую важность информационной составляющей любой операции. Удар может быть слабым, но паника в рядах противника может значительно усилить эффективность, уточнил спикер.

«Обратить в бегство, что, собственно говоря, в Судже и было. Противник оттуда побежал без боя, потому что мы его, мягко скажем, обманули. То же самое будет и дальше, и везде оно так работает», — выразил уверенность Подоляка.