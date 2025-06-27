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09:49, 27 июня 2025Россия

В России заявили о раке легких у участников операции «Труба»

Общественница Кашеварова: У участников операции «Труба» выявили рак легких
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

У участников операции «Труба», благодаря которой Суджа Курской области была освобождена от украинских войск, выявили рак легких. Об этом сообщила в Telegram общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Как заявила Кашеварова, военнослужащие получили серьезное поражение легких. Сначала врачи предполагали у них «острый бронхит средней степени тяжести», однако позже этот диагноз развился в тромбоэмболию — рак легких. Она добавила, что некоторых из участников той операции уже нет в живых.

Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб. Но самое тут обидное, что их заболевание либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелая. И выплаты им не положены. При этом они все обречены

Анастасия Кашеварова

Общественница отметила, что даже в случае смерти бойцов от рака легких их семьи не получат положенные компенсации, так как это заболевание не считается боевой травмой.

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В боях за Суджу российские военные организовали операцию по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Она получила название «Поток» или «Труба». Как объяснял военный эксперт Валерий Ширяев, украинские разведывательные дроны летали в районе трубы, однако не заметили российских бойцов. Часть пути по трубе военные преодолели на электросамокатах.

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