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13:30, 27 июня 2025Культура

Киркоров выступил с требованием к премьер-министру Армении

Филипп Киркоров потребовал прекратить гонения на Самвела Карапетяна в Армении
Андрей Шеньшаков
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Филипп Киркоров обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с требованием прекратить гонения на бизнесмена Самвела Карапетяна, которого задержали местные власти. Об этом певец заявил в видео, опубликованном на его странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Филиппа Бедросовича, правительство страны по надуманным предлогам начало борьбу с самим предпринимателем, а также с Армянской Апостольской церковью, которая активно критикует Пашиняна.

«Мой добрый друг брошен в казематы. По совершенно абсурдным и надуманным обвинениям. Хочу напомнить премьеру Пашиняну заповедь — не произноси ложного свидетельства», — заявил артист.

Известно, что Карапетян имеет гражданство России. Киркорова с бизнесменом связывает многолетняя дружба.

Ранее стало известно, что задержанного в Армении главу российской группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна поместили под стражу Службы нацбезопасности республики. Его обвиняют в призывах к свержению правительства Никола Пашиняна.

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