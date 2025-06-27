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09:36, 27 июня 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения спрятавшихся в укрытиях бойцов ВСУ

51-я гвардейская армия ЮВО уничтожила бойцов ВСУ в полевых укреплениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

51-я гвардейская армия Южного военного округа (ЮВО) уничтожила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полевых укреплениях. Об этом сообщило Минобороны России.

Сообщается об уничтожении автомобильной техники ВСУ. В Минобороны заявили о предварительной разведке местности, где находились военнослужащие украинской армии.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал об оттягивании ВСУ своих сил из-под Купянска Харьковской области. Причина в успехах наступления Вооруженных сил России юго-восточнее города.

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