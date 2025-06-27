51-я гвардейская армия ЮВО уничтожила бойцов ВСУ в полевых укреплениях

51-я гвардейская армия Южного военного округа (ЮВО) уничтожила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полевых укреплениях. Об этом сообщило Минобороны России.

Сообщается об уничтожении автомобильной техники ВСУ. В Минобороны заявили о предварительной разведке местности, где находились военнослужащие украинской армии.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал об оттягивании ВСУ своих сил из-под Купянска Харьковской области. Причина в успехах наступления Вооруженных сил России юго-восточнее города.