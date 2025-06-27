На Украине начали отстранение министра единства

Антикоррупционное бюро Украины инициировало отстранение министра Чернышева

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины инициировали отстранение министра национального единства Украины Алексея Чернышева. Об этом НАБУ сообщает в своем Telegram-канале.

«НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Украины (...) меры пресечения в виде залога в размере 120 миллиона гривен. НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьер-министра Украины от должности», — указано в сообщении ведомства.

САП также просит обязать чиновника сдать свои загранпаспорта, не покидать место жительства без разрешения, носить электронный браслет и не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по делу.

22 июня Алексей Чернышов вернулся на Украину. Украинские СМИ называли его «сбежавшим», однако президент страны Владимир Зеленский заявлял, что он находится в командировке, где выполнял два задания. Сам Чернышов пришел к правоохранительным органам, «чтобы разобраться в ситуации».