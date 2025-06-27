Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:04, 27 июня 2025Бывший СССР

На Украине начали отстранение министра единства

Антикоррупционное бюро Украины инициировало отстранение министра Чернышева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины инициировали отстранение министра национального единства Украины Алексея Чернышева. Об этом НАБУ сообщает в своем Telegram-канале.

«НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Украины (...) меры пресечения в виде залога в размере 120 миллиона гривен. НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьер-министра Украины от должности», — указано в сообщении ведомства.

САП также просит обязать чиновника сдать свои загранпаспорта, не покидать место жительства без разрешения, носить электронный браслет и не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по делу.

22 июня Алексей Чернышов вернулся на Украину. Украинские СМИ называли его «сбежавшим», однако президент страны Владимир Зеленский заявлял, что он находится в командировке, где выполнял два задания. Сам Чернышов пришел к правоохранительным органам, «чтобы разобраться в ситуации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России со словами «вы что творите» заявили об отсутствии компенсаций участникам «Трубы»

    Несколько десятков евродепутатов поддержали отставку фон дер Ляйен

    В России заметили окончание гонки зарплат

    Россиянка уволила мужа с работы без его ведома

    Россиянка отправилась на экскурсию в Армении и оказалась в реанимации с онемевшей рукой

    Минобороны показало кадры уничтожения спрятавшихся в укрытиях бойцов ВСУ

    Раскрыта распространенная ошибка при чистке зубов

    Над центром Донецка заметили украинские беспилотники

    Мини-ракеты «Панцирь» применили в зоне СВО

    Болгарские активисты сняли флаг Украины со здания мэрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости