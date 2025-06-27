Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев

Коков: 26 тысяч украинцев не пустили в Россию из-за связей с ВСУ или СБУ

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в беседе с «Российской газетой» назвал число не попавших в страну из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев.

По его словам, в России проживает порядка одного миллиона граждан, прибывших из Украины. Однако 26 тысяч человек не смогли перейти границу из-за подозрений в связях со Службой безопасности Украины (СБУ). Коков добавил, что еще более 24 тысяч украинцев не были допущены в России из-за признаков причастности к террористической и экстремистской деятельности.

Коков также подчеркнул, что многие украинцы, прибывшие в Россию, вовлекаются в преступную деятельность путем запугивания и шантажа.

Ранее в Краснодарском крае мужчина получил 14 лет за работу на разведку Украины. Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.