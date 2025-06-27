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07:30, 27 июня 2025Наука и техника

Названы преимущества антидронового «Серпа»

НИИ «Вектор»: Антидроновая система «Серп-ВС13Д» работает на тринадцати частотах
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Система обнаружения и подавления малых беспилотников «Серп-ВС13Д» может противодействовать различным дронам благодаря широкому частотному диапазону. Преимущества доработанной системы назвала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр в интервью газете «Красная звезда».

«Сейчас мы работаем на тринадцати частотах. Это позволяет эффективно противодействовать даже тем дронам, которые используют широкий диапазон управления и устойчивы к стандартным системам РЭБ», — сказала она.

Замдиректора организации подчеркнула, что антидроновый «Серп-ВС13Д» — это комплекс, который включает в себя систему радиоэлектронной борьбы и детектор, способный обнаруживать различные беспилотники, включая FPV-дроны.

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Ранее в июне гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что комплекс «Серп» установлен на многих оборонных предприятиях. По его словам, изделие достаточно хорошо защищает объекты от налета беспилотников.

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