Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:01, 17 июня 2025Наука и техника

В России создали новый антидроновый «Серп»

Чемезов: «Ростех» создал новую антидроновую систему РЭБ «Серп-ВС13Д»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: «ООО НТ»

«Ростех» создал новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) семейства «Серп», который способен защитить объект от налета дронов. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«У нас появилась новая система, новый комплекс [РЭБ] "Серп-ВС13Д" — он способен обнаружить и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот», — сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Чемезов добавил, что антидроновый «Серп» установлен на многих оборонных предприятиях. По его словам, комплекс достаточно хорошо защищает объекты от налета беспилотников.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В марте в «Ростехе» рассказали, что в обновленном комплексе «Серп-ВС13Д» увеличили количество рабочих частот с шести до тринадцати. Изделие совмещает в себе комплекс РЭБ и детектор, который обнаруживает различные беспилотники, включая FPV-дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией и КНДР

    США предложили России взять паузу

    Врачи чудом спасли задыхавшегося сына Никаса Сафронова

    Покупатели отвернулись от одного вида жилья в Москве

    Израиль нанес новые удары по Ирану

    План Трампа наладить выпуск своего смартфона в США сочли невыполнимым

    Россияне назвали способ снять тревогу и стресс

    Мат стоил жизни пенсионерке из ЛНР

    Россиянам дали советы по выбору отеля для отдыха с ребенком

    На Западе увидели настрой Трампа на жесткие действия против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости