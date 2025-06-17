В России создали новый антидроновый «Серп»

Чемезов: «Ростех» создал новую антидроновую систему РЭБ «Серп-ВС13Д»

«Ростех» создал новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) семейства «Серп», который способен защитить объект от налета дронов. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«У нас появилась новая система, новый комплекс [РЭБ] "Серп-ВС13Д" — он способен обнаружить и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот», — сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Чемезов добавил, что антидроновый «Серп» установлен на многих оборонных предприятиях. По его словам, комплекс достаточно хорошо защищает объекты от налета беспилотников.

В марте в «Ростехе» рассказали, что в обновленном комплексе «Серп-ВС13Д» увеличили количество рабочих частот с шести до тринадцати. Изделие совмещает в себе комплекс РЭБ и детектор, который обнаруживает различные беспилотники, включая FPV-дроны.