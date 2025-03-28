«Ростех» усовершенствовал антидроновый «СЕРП»

«Ростех» выведет на рынок усовершенствованный антидроновый комплекс «СЕРП»

Госкорпорация «Ростех» усовершенствовала комплекс «СЕРП», который предназначен для борьбы с дронами. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" выводит на рынок радикально улучшенную версию системы радиоэлектронного подавления беспилотников "СЕРП-ВС13Д". В новой модели более чем в два раза увеличено количество рабочих частот — с шести до тринадцати», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый антидроновый комплекс может обезвреживать аппараты, которые ранее было практически невозможно подавить существующими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разработка инженеров Научно-исследовательского института «Вектор» холдинга «Росэлектроника» совмещает в себе комплекс РЭБ и детектор, обнаруживающий различные беспилотники, включая FPV-дроны.

В «Ростехе» подчеркнули, что большое количество рабочих частот позволяет эффективно подавлять квадрокоптеры Autel Robotics EVO Max 4T, которые выдерживают воздействие обычных систем РЭБ.

В январе стало известно, что радиозавод «Полет», который входит в холдинг АИС «Ростеха», создал комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотников. В основе системы лежит комплекс обнаружения и подавления дронов «Сфера», который доказал свою эффективность в зоне СВО.