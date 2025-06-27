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14:29, 27 июня 2025Забота о себе

Названы вызываемые кассовыми чеками опасные заболевания

Врач Тания Эллиот предупредила о риске рака из-за кассовых чеков
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Врач Тания Эллиот предупредила, что кассовые чеки из магазинов могут вызывать опасные заболевания. Их она назвала в беседе с изданием Maxima.

«Они содержат бисфенол A — вещество, которое связано с такими проблемами, как бесплодие, гормональный дисбаланс и даже некоторые виды рака», — пояснила Эллиот.

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Токсиколог из Университета Лозанны Нэнси Хопф добавила, что в последнее время данное соединение некоторые производители заменили на бисфенол S, но риск болезней из-за этого не уменьшился. Она посоветовала тщательно мыть руки после прикосновения к кассовым чекам и избегать дезинфицирующих средств на спиртовой основе, так как они ускоряют впитывание химикатов.

Ранее исследователь Уильям Хилл рассказал некурящим людям о причинах рака легких. По его словам, риск данного заболевания увеличивается из-за загрязненного воздуха.

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