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09:26, 27 июня 2025Наука и техника

Мини-ракеты «Панцирь» применили в зоне СВО

«Ростех»: Мини-ракеты ЗРК «Панцирь» показали высокую эффективность в зоне СВО
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали применять мини-ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь». Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

В организации назвали мини-ракеты «рабочими лошадками» ближней зоны противовоздушной обороны. «Эти системы эффективно сбивают широкую номенклатуру целей, которые включают в том числе различного класса и типа беспилотники, крылатые ракеты, реактивные и управляемые артиллерийские снаряды, а также баллистические ракеты», — заметили в «Ростехе».

В первую очередь мини-ракеты для ЗРК «Панцирь» предназначены для поражения дронов. Один зенитный ракетный комплекс может везти 48 вместо 12 ракет. Это повышает эффективность перехвата беспилотников, ставших одной из существенных угроз.

«Новые боеприпасы показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО — они позволяют успешно сбивать широкую линейку малых дронов», — подчеркнули в госкорпорации. Мини-ракеты были разработаны специалистами входящего в «Ростех» холдинга «Высокоточные комплексы».

О том, что «Высокоточные комплексы» поставили в ВС РФ новейшие мини-ракеты для ЗРПК Панцирь, стало известно 23 июня. «Партия мини-ракет в рамках государственного оборонного заказа отгружена Минобороны России», — рассказали представители холдинга.

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