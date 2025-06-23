В российские войска поставили новейшие мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь»

«Высокоточные комплексы» поставили в ВС РФ новейшие мини-ракеты для ЗРПК Панцирь

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в российские войска партию новейших мини-ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

В сообщении отмечается, что холдинг начал поставки зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства «Панцирь». «Партия мини-ракет в рамках государственного оборонного заказа отгружена Минобороны России», — указывается в публикации.

В пресс-службе добавили, что данные малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с различными целями в ближней зоне, в том числе и с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил войскам РФ ракеты для ЗРПК «Панцирь». В холдинге подчеркнули, что ЗРПК в ходе специальной военной операции (СВО) отлично себя продемонстрировал, получив высокую оценку от военных

