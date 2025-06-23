Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:26, 23 июня 2025Наука и техника

В российские войска поставили новейшие мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь»

«Высокоточные комплексы» поставили в ВС РФ новейшие мини-ракеты для ЗРПК Панцирь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в российские войска партию новейших мини-ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

В сообщении отмечается, что холдинг начал поставки зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства «Панцирь». «Партия мини-ракет в рамках государственного оборонного заказа отгружена Минобороны России», — указывается в публикации.

В пресс-службе добавили, что данные малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с различными целями в ближней зоне, в том числе и с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил войскам РФ ракеты для ЗРПК «Панцирь». В холдинге подчеркнули, что ЗРПК в ходе специальной военной операции (СВО) отлично себя продемонстрировал, получив высокую оценку от военных

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о колоссальном ущербе для всех ядерных объектов в Иране. Россия увидела в этом открывшийся ящик Пандоры

    Звезда сериала «Универ» похвасталась обувью более чем за 100 тысяч рублей

    МИД России раскрыл ожидания от саммита НАТО в Гааге

    Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

    Российские пенсионерки отправились за черемшой и почти неделю выживали в тайге без воды

    Медведь забрался в дом и напал на спящего мужчину

    Tesla запустила роботакси

    В Госдуме разъяснили направленность законопроекта по профилактике травли в школах

    Россиянке вынесли приговор за закладку наркотиков

    Таксист в Азии предложил туристке расплатиться за поездку телом и прослыл «позором страны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости