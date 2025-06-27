Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля

Президент Ирана Пезешкиан: Атаки на Иран подорвали режим нераспространения ЯО

Атаки США и Израиля на ядерные объекты Ирана подорвали режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА Новости.

Политик назвал грубым нарушением международных норм нападение на «мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под полным контролем МАГАТЭ». Он также подчеркнул, что отсутствие ответа Израилю грозило бы масштабным конфликтом в регионе.

24 июня между Израилем и Ираном начал действовать режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

25 июня официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи впервые признал ущерб ядерным объектам после ударов США. «Наши ядерные установки сильно пострадали, в этом нет сомнений», — рассказал дипломат.

Однако, как пишет The Financial Times со ссылкой на данные европейских разведок, фактически Тегерану удалось вывезти большую часть своих запасов обогащенного урана. По данным издания, 408 килограммов ядерного топлива были вывезены из объекта в Фордо до атаки на него в ночь на 22 июня.