Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 27 июня 2025Бывший СССР

Путин объяснил цель обменов пленными

Путин: Обмены пленными создают условия для обсуждения проблем между РФ и Киевом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения сути проблем между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что касается того, что было сделано по результатам переговоров, я думаю, что вы сами видите. Сегодня, по-моему, состоялся очередной обмен. Вчера-сегодня, по-моему», — сказал Путин.

Он добавил, что гуманитарная составляющая процесса имеет значение, потому что это создает условия для «субстантивного обсуждения сути проблемы».

Ранее Путин объявил о новом раунде переговоров с Украиной. Глава государства уточнил, что предметом переговоров станет обсуждение меморандумов, составленных представителями Москвы и Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о новом раунде переговоров с Украиной

    Путин оценил перевооружение Запада

    Жена пропавшего по пути домой участника СВО раскрыла детали последнего разговора с ним

    Внешность 57-летнего Дэниела Крейга на фото с гала-вечера взволновала фанатов

    Зонт пронзил девушку насквозь

    Путин напомнил о давнем обещании НАТО России

    Путин высказался о меморандумах России и Украины

    Путин объяснил цель обменов пленными

    Путин раскрыл планы по переговорам с Украиной

    Двери лифта чуть не раздавили голову пенсионерке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости