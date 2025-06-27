Путин объяснил цель обменов пленными

Путин: Обмены пленными создают условия для обсуждения проблем между РФ и Киевом

Обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения сути проблем между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что касается того, что было сделано по результатам переговоров, я думаю, что вы сами видите. Сегодня, по-моему, состоялся очередной обмен. Вчера-сегодня, по-моему», — сказал Путин.

Он добавил, что гуманитарная составляющая процесса имеет значение, потому что это создает условия для «субстантивного обсуждения сути проблемы».

Ранее Путин объявил о новом раунде переговоров с Украиной. Глава государства уточнил, что предметом переговоров станет обсуждение меморандумов, составленных представителями Москвы и Киева.