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13:56, 27 июня 2025Из жизни

Пятую самую длинную змею в мире поймали в британской деревне за две недели

Daily Mail: Пятого сетчатого питона за две недели поймали в британской деревне
Никита Савин
Никита Савин

Фото: S_vetki / Shutterstock / Fotodom

В британской деревне змееловы поймали пятого за две недели сетчатого питона, которые считаются одними из самых длинных змей в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Еще одну змею поймал в субботу, 21 июня, Роб Стоукс из организации RSG Reptiles, занимающейся спасением рептилий. 13 и 14 июня четыре змеи были обнаружены в сельской местности районов Туигмур и Клитхэм на севере графства Линкольншир. «Это все сетчатые питоны — самый длинный вид змей в мире, и они действительно впечатляют. Первый был 5,5 метра в длину и весил 50 килограммов», — рассказал Стоукс.

Он добавил, что змеи явно были чьими-то домашними питомцами. Скорее всего, хозяева выбросили их, потому что не могли больше держать из-за финансовых проблем. «Они выбросили их в двух местах — двоих в одном и троих в другом. По сути, они были предоставлены сами себе в лесу», — сказал Стоукс.

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Британец также отметил, что, несмотря на внушительные размеры, сетчатые питоны не представляют непосредственной опасности для людей и стараются не попадаться им на глаза. Однако такие змеи могут быть серьезной угрозой для диких и домашних животных. «Маленькие животные, собачки, например, были бы для них отличной добычей», — пояснил змеелов.

Стоукс сказал, что у всех пяти питонов наблюдались некоторые проблемы со здоровьем. У последней змеи, которую удалось поймать после сообщения полиции, были проблемы с дыханием. Сейчас питону дают антибиотики. Стоукс заявил, что хочет оставить брошенных животных у себя, но для этого им нужны просторные вольеры, постройка и обустройство которых обойдутся в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера туристы стали свидетелями схватки крокодила и питона. Сражение животных попало на видео.

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