Раскрыта правда о роскошной свадьбе миллиардера Безоса

Миллиардер Безос и репортерша Санчес поженились в США перед свадьбой в Венеции

Журналисты Page Six раскрыли правду о свадьбе американского миллиардера Джеффа Безоса. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Выяснилось, что один из богатейших людей в мире и его возлюбленная, репортерша Лорен Санчес, официально поженились в США перед трехдневной роскошной свадьбой в Венеции. Кроме того, они подписали брачный контракт на несколько миллионов долларов. «Часто брак, заключенный в чужой стране, недействителен в США или создает другие проблемы, поэтому да, скорее всего, они уже женаты», — объяснил один известный адвокат из Флориды в беседе с порталом.

В то же время власти Венеции сообщили, что пара не подавала официального запроса на бракосочетание в городе. «Я полностью исключаю, что у них будет гражданская церемония по итальянскому законодательству», — сказал один из чиновников.

Однако три адвоката по разводам отметили, что брачный договор знаменитостей позволяет им вступить в брак в любой стране. «Они могут вступить в брак где угодно, поскольку их брачный договор, как правило, составлен таким образом, чтобы обеспечить его юридическую силу в любом месте, но развод может произойти только в штате основного места жительства», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что церемония бракосочетания Безоса и Санчес состоится 27 июня в церкви на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Остров в этот день будет закрыт для посещения.