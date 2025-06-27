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15:43, 27 июня 2025Экономика

Российская биржа запустит торги заблокированными акциями

Сердюков: СПБ Биржа планирует начать торги заблокированными иностранными акциями
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

СПБ Биржа планирует начать торги заблокированными иностранными акциями. Об этом заявил гендиректор российской торговой площадки Евгений Сердюков, его цитирует «Интерфакс».

Решение торговать заблокированными иностранными ценными бумагами одобрил Комитет по развитию СПБ Биржи.

«Брокеры и их клиенты-инвесторы получат возможность заключать сделки с иностранными ценными бумаги, торги которыми были приостановлены после введения санкций в отношении СПБ биржи. Все расчеты будут проходить только внутри СПБ банка»,
— подчеркнул Сердюков.

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