Силовики пытались задержать архиепископа, конфликтующего с Пашиняном. Ему дали два часа на добровольную явку. Что известно?

В Эчмиадзин отправили четыре спецподразделения для ареста Микаеля Аджапахяна

Силовики ворвались в резиденцию католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви Гарегина II в Эчмиадзине днем в пятницу, 27 июня. Они хотели задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна на фоне конфликта премьер-министра страны Никола Пашиняна с церковью, сообщил адвокат священнослужителя Мигран Погосян.

Всего власти Армении отправили в Эчмиадзин четыре спецподразделения для задержания Аджапахяна — лучшие подразделения внутренних войск, полиции и местной службы безопасности. Сам он подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, и добавил, что не является угрозой для Армении. Настоящая угроза, по его словам, «сидит в правительстве».

В результате между правоохранителями и верующими произошла стычка. Несмотря на то, что архиепископ вышел к силовикам, паства отбила его и вытеснила их за ворота, после чего те были вынуждены покинуть территорию резиденции.

Аджапахяна обвиняют в публичных призывах к свержению конституционного строя

В начале июня в отношении архиепископа возбудили уголовное дело по части 2 статьи 422 («Публичные призывы к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя») УК.

Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы

В эту пятницу силовики приехали на его задержание, но не смогли вывезти его в отдел для дальнейших разбирательств. Им дали приказ отойти. После этого следственный комитет республики возбудил уголовное дело о воспрепятствовании правосудию.

Архиепископу дали два часа

Силовики дали Аджапахяну два часа на то, чтобы добровольно явиться к ним. В противном случае они пообещали вернуться и продолжить штурм.

На это его адвокат сообщил, что Аджапахян сам явится в Следственный комитет. Несмотря на то, что верующие попытались не дать ему это сделать, преградив собой автомобиль с архиепископом, он все же покинул резиденцию католикоса в сопровождении сторонников.

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Союзе армян России ситуацию назвали позором

«Такого позора в истории нашего народа еще не было», — высказались представители Союза, добавив, что Пашинян «своими провокационными действиями» против бизнеса, диаспоры, церкви пытается уничтожить все, на чем основывается человеческая сущность.

Правительство республики и правоохранителей, в свою очередь, призвали соблюдать Конституцию и не превышать полномочий.

Что известно о противостоянии Пашиняна и ААЦ

Противостояние Армянской апостольской церкви (ААЦ) и премьер-министра Пашиняна обострилось с середины текущего месяца после того, как он обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки.

Церковь обвинила Пашиняна в том, что он начал «очередную кампанию» против нее (до этого власти республики находились в конфликте с церковью из-за ее имущественных прав).

В этот же период в стране арестовали главу группы компаний «Ташир», миллиардера и гражданина РФ Самвела Карапетяна, обвинив его в «публичных призывах к захвату власти». Известно, что ранее он выступал в поддержку ААЦ. Эта ситуация вызвала общественный резонанс не только на территории самой Армении, но и в России, где многие выступили в поддержку Карапетяна.