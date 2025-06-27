Стало известно о взрыве на заправке в российском городе

Жители Нефтекамска сообщили о взрыве на заправке

Жители Нефтекамска заявили о взрыве на заправке на Дорожной улице. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По данным российского издания, горожане заметили, как одного человека медики увезли с контузией. Жители также рассказали, что на заправке в течение нескольких месяцев проводились ремонтные работы.

К месту происшествия были направлены экстренные службы. Власти города пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области произошел взрыв газового баллона. Жертвами инцидента стали два человека.

Еще раньше в пятиэтажном доме в Серове произошел взрыв бытового газа. Предположительно, это случилось после того, как один из жителей поставил чайник.