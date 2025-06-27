Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 27 июня 2025Россия

Стало известно о взрыве на заправке в российском городе

Жители Нефтекамска сообщили о взрыве на заправке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жители Нефтекамска заявили о взрыве на заправке на Дорожной улице. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По данным российского издания, горожане заметили, как одного человека медики увезли с контузией. Жители также рассказали, что на заправке в течение нескольких месяцев проводились ремонтные работы.

К месту происшествия были направлены экстренные службы. Власти города пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области произошел взрыв газового баллона. Жертвами инцидента стали два человека.

Еще раньше в пятиэтажном доме в Серове произошел взрыв бытового газа. Предположительно, это случилось после того, как один из жителей поставил чайник.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это связано с огромным эго Трампа». Что известно о повреждении ядерных объектов Ирана и почему Белый дом критикует сомневающихся?

    В Wildberries отменили одно требование к продавцам

    Россиянка отметила день рождения и едва не задавила трехлетнего сына

    Один из главных импортеров российского угля резко увеличил его закупки

    Сотрудников банка уличили во взятке в 13 миллионов рублей при выдаче кредита для бизнеса

    В зоне СВО испытали укороченный автомат АК-12К

    Предотвращены удары ВСУ по двум регионам России

    Знаменитости сбежали с вечеринки в честь свадьбы одного из богатейших людей в мире

    Шаляпин пожаловался на усталость и дал совет фанатам

    В Европе объяснили причину невозможности принятия Украины в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости