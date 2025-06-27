Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:11, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Бывшего участника КВН признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов бывшего участника КВН Евгения Трикоза
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Минюст России признал комика, бывшего участника КВН Евгения Трикоза иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Трикоз принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Также сообщается, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил РФ.

Также в реестр внесли видеоблогера Евгения Егорченко, психолога Ивана Звягина, юристов Артема Клыгу и Тамиллу Иманову и рэпера Дмитрия Иордатия, известного под псевдонимами Наум Блик, Dry Ice.

Ранее сообщалось, что Минюст вручил награду пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров). Ведомство оценило их вклад в изобличение иностранных агентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пытались задержать архиепископа, конфликтующего с Пашиняном. Ему дали два часа на добровольную явку. Что известно?

    60-летняя Моника Беллуччи похвасталась фигурой в купальнике на обложке журнала

    Роналду заработает сотни миллионов евро по новому контракту

    Мерц оценил отношение Трампа к Путину

    Путин провел встречу с главой Узбекистана

    Неспособность Украины ослабить ПВО России объяснили

    В российском городе пожаловались на текущую две недели из кранов черную воду

    Рабочие столкнулись в лесу с редчайшим хищником и сняли его на видео

    Режим ЧС ввели в российском городе из-за разлива нефтепродуктов

    Бывшего участника КВН признали иноагентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости